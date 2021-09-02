وزير الصحة يفتتح مركز التطعيم ضد «كورونا» في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 01:33 مساء
وزير الصحة خلال افتتاحه مركز التطعيم في مصراتة، 2 سبتمبر، (وزارة الصحة)

افتتح وزير الصحة الدكتور علي الزناتي مركز التطعيمات الثالث بمعرض مصراتة الطبي، اليوم الخميس، معلنًا انطلاق الحملة الوطنية الاستتنائية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» بالمدينة.

وأكد الزناتي، خلال الافتتاح، أن الهدف من الحملات الاستثنائية للتطعيم هو تكثيف عمليات التلقيح، وتبسيطها وتوسيع رقعتها؛ كي يتسنى للراغبين من المواطنين أو الأجانب الحصول على اللقاح بكل سهولة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 11 أغسطس الماضي، افتتح المركز الأول للتطعيم في العاصمة طرابلس، ثم المركز الثاني في بنغازي، يوم 25 من الشهر نفسه، وسيعلن افتتاح المركز الرابع بمدينة سبها خلال الفترة المقبلة، وفق الوزارة.

وبحسب آخر الإحصاءات الواردة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح مليونًا و76 ألفًا و642 شخصًا، وعدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح 61 ألفًا و562 شخصًا.

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