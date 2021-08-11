وزير الصحة يعلن بدء الحملة الوطنية الاستثنائية للتطعيم ضد «كورونا»

الزناتي يعطي اللقاح لأحد المواطنين في مجمع تطعيم طرابلس، 11 أغسطس 2021، (الصحة)

افتتح وزير الصحة علي الزناتي مجمع محطات تطعيم طرابلس بالمدينة الرياضية، صباح اليوم الأربعاء، معلنًا بذلك بدء الحملة الوطنية الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد الزناتي تكثيف عمليات التلقيح، والعمل على تبسيطها وتوسيع رقعتها، لكي يتسنى لجميع الراغبين الحصول عليها والاستفادة منها بسهولة، حسب بيان الصحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف أن الحملة ستستهدف جميع المواطنين الليبيين والمقيمين الأجانب، مشددًا على أهمية التحصين ضد الفيروس؛ لخلق مناعة مجتمعية تساهم في القضاء على الوباء.

وأمس الثلاثاء، أجرى الزناتي جولة تفقدية لمركز تطعيم المدينة الرياضية بطرابلس، للوقوف على سير العمل به؛ إذ يحتوي على 60 محطة تطعيم؛ وذلك لإنجاح سير حملة التطعيم الموسعة التي أطلقتها الوزارة بإشراف إدارة الخدمات الصحية طرابلس.

الزناتي خلال افتتاحه المجمع

الزناتي خلال افتتاحه المجمع

عاملتان صحيتان بالمجمع