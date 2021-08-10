الزناتي يتفقد مركز تطعيم المدينة الرياضية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 12:02 مساء
الزناتي يتفقد مركز تطعيم المدينة الرياضية بطرابلس، 10 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

أجرى وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمركز تطعيم المدينة الرياضية بطرابلس.

واستهدفت الجولة الوقوف والاطلاع على سير العمل بمركز التطعيم، الذي يحتوي على 60 محطة تطعيم؛ وذلك لإنجاح سير حملة التطعيم الموسعة التي أطلقتها الوزارة بإشراف إدارة الخدمات الصحية طرابلس، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وكان في استقبال الزناتي، مدير إدارة الخدمات الصحية طرابلس رضا شعوته، ومشرفو التطعيمات ببلديات طرابلس الكبرى.

وتشهد ليبيا منذ مطلع شهر يوليو الجاري ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، تزامنًا مع إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض دخول البلاد الموجة الثالثة.

الزناتي يتفقد مركز تطعيم المدينة الرياضية بطرابلس، 10 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)
الزناتي يتفقد مركز تطعيم المدينة الرياضية بطرابلس، 10 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)
الزناتي يتفقد مركز تطعيم المدينة الرياضية بطرابلس، 10 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)
الزناتي يتفقد مركز تطعيم المدينة الرياضية بطرابلس، 10 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)
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