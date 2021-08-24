«الصحة»: تجهيز ثاني أكبر مركز للقاحات في ليبيا ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 07:45 مساء
مركز لقاحات كورونا بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية في بنغازي (بلدية بنغازي على فيسبوك)

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من تجهيز ثاني أكبر مركز للقاحات في ليبيا، وذلك بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية في بنغازي.

ونشرت وزارة الصحة مقطعًا مصورًا للمجمع عقب التجهيز، الذي شمل «أحدث المعدات والتجهيزات، ويقع على مساحة شاسعة بعدد 40 محطة للتطعيم، لضمان راحة المواطنين وسلاسة عملية التطعيم».

- الأربعاء.. انطلاق حملة التطعيم الموسعة ضد «كورونا» في بنغازي

وتنطلق غدًا الأربعاء حملة التطعيم الموسعة ضد فيروس كورونا بمجمع سليمان الضراط، وفق منشور لبلدية بنغازي، عبر صفحتها على «فيسبوك» أمس الإثنين.

وقالت إدارة الخدمات الصحية بالبلدية إن الحملة تستهدف المواطنين والمقيمين بدءًا من عمر 18 سنة فما فوق، حيث «سيتم إعطاؤهم لقاح سينوفارم كجرعة أولى، وستعمل الفرق من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً».

وطلبت إدارة الخدمات الصحية من الراغبين في تلقي التطعيم إحضار بيانات الرقم الوطني، ورقم جواز السفر، وبالنسبة لغير الليبيين إحضار جواز السفر.

مركز لقاحات كورونا بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية في بنغازي (بلدية بنغازي على فيسبوك)
مركز لقاحات كورونا بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية في بنغازي (بلدية بنغازي على فيسبوك)
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