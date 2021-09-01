قرب افتتاح رابع مركز تطعيمات على مستوى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 09:35 مساء
أعمال التجهيز مركز التطعيمات في سبها (وزارة الصحة على فيسبوك)

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، قرب الانتهاء من تجهيز مركز التطعيمات الرابع على مستوى ليبيا بمركز الصم والبكم بمدينة سبها، الذي سيتم إعلان افتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقالت وزارة الصحة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، «تم تجهيز مركز التطعيم ضد فيروس كورونا بأحدث المواصفات العالمية»، لافتة إلى أن «المركز يحتوي على 40 حجرة للتطعيم، وحجرتين للكشف، وحجرتين لأخذ المسحة، ومنظومة لأخذ رقم الانتظار، وكاميرا حرارية، و4 غرف خاصة بالعناصر الطبية».

- «مكافحة الأمراض» يبحث مع بلدي سبها الاستعداد لحملة التوعية بالتطعيم ضد فيروس «كورونا»
- «الصحة»: تجهيز ثاني أكبر مركز للقاحات في ليبيا ببنغازي

وتابع البيان: «تأتي هذه التجهيزات استمرارًا للتوسعة التي أعلنتها الوزارة لبرنامج الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، التي استهدفت طرابلس وبنغازي ومصراتة ذات الكثافة السكانية العالية».

وفي 24 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الصحة الانتهاء من تجهيز ثاني أكبر مركز للقاحات في ليبيا، وذلك بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية في بنغازي.

أعمال التجهيز مركز التطعيمات في سبها (وزارة الصحة على فيسبوك)
أعمال التجهيز مركز التطعيمات في سبها (وزارة الصحة على فيسبوك)
أعمال التجهيز مركز التطعيمات في سبها (وزارة الصحة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روعة التليلي تحطم الرقم القياسي العالمي والبارالمبي.. وتحرز الذهبية الثانية ...
رياضة عالمية
كريستيانو رونالدو: الرحيل عن يوفنتوس أفضل قرار اتخذته.. أنا سعيد ومبتهج
رياضة عالمية
المخابرات البريطانية لم تتوقع سقوط كابل بيد حركة طالبان خلال العام
دولى
منظمة الصحة: «مو» نسخة متحورة جديدة من «كورونا»
طب وصحة
«أطلس»: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات خلال نصف قرن
دولى
«غوغل» ترجئ العودة إلى مكاتبها حتى مطلع 2022
اقتصاد
نص بيان اجتماع وزراء خارجية «دول جوار ليبيا» في الجزائر (31 أغسطس 2021)
ليبيا
ألواح شمسية فوق المنازل لإضاءة عتمة لبنان
اقتصاد
باحث ليبي يقترح تأجيل الانتخابات بدلا عن إلغائها ومسارا بديلا للمفاوضات
ليبيا
دبلوماسي: الاتحاد الأوروبي جاهز ببعثة مراقبة لوقف إطلاق نار في ليبيا والأمر بيد ...
ليبيا
رسميا.. «ريال مدريد» يضم كامافينغا
رياضة عالمية
اشتباك مسلح أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس
ليبيا
سولشاير يعدد مكاسب التعاقد مع رونالدو
رياضة عالمية
النواب يصادق على اتفاقية باريس للمناخ
ليبيا
«فرانس برس»: الخليجيون يتدفقون على أوكرانيا وقطاعها السياحي يتحسن
اقتصاد
«الرئاسي» ينتقد تصريحات المشري بخصوص زيارة اللافي إلى تونس
ليبيا
الدبيبة: الادعاءات المغلوطة لن تؤثر في العلاقة بين تونس وليبيا
ليبيا
أوكرانيا: العثور على مقبرة جماعية من عهد ستالين تحوي رفات 20 ألف شخض
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«برشلونة» يكشف عن خليفة ميسي.. ويسلمه القميص رقم «10» (فيديو)