«مكافحة الأمراض» يبحث مع بلدي سبها الاستعداد لحملة التوعية بالتطعيم ضد فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 08:37 صباحا
اجتماع فريق طوارئ صحة المجتمع مع المجلس البلدي سبها, 28 أغسطس 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

بحث فريق طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، مع المجلس البلدي لبلدية سبها، آخر التحضيرات والاستعدادات للحملة المجتمعية للتوعية بالتطعيم ضد فيروس كورونا في المنطقة الجنوبية.

وشهد الاجتماع الذي حضره، المنسق البلدي للمنظمات بالبلدية، رفقة منظمات المجتمع المدني ببلدية سبها، تبادل الأفكار والخبرات بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمنظمات للوصول إلى خطة عمل موحدة، تهدف إلى حملة ناجحة، بحسب بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض السبت.

يأتي ذلك مع انطلاق الحملة الوطنية الموسعة للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتي تستهدف خلال هذه الأيام كافة بلديات المنطقة الجنوبية، وفي إطار استمرار الحملة التوعوية المجتمعية للتطعيم ضد فيروس كورونا، التي ينظمها المركز بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

- انطلاق الحملة التوعوية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا في أوباري

وانطلقت صباح أمس، بمدينة أوباري، الحملة الوطنية التوعوية المجتمعية بأهمية التطعيم ضد فيروس «كورونا».

واستُهلت الحملة بزيارة مراكز التطعيم بمنطقة حطية والديسة، اطلع خلالها الفريق الصحي على سير حملة التطعيم والوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجه العاملين في هذه المرافق.

اجتماع فريق طوارئ صحة المجتمع مع المجلس البلدي سبها, 28 أغسطس 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
اجتماع فريق طوارئ صحة المجتمع مع المجلس البلدي سبها, 28 أغسطس 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
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