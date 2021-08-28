انطلاق الحملة التوعوية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا في أوباري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 09:17 مساء
الحملة التوعوية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا في أوباري, 28 أغسطس 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

انطلقت صباح اليوم السبت، بمدينة أوباري، الحملة الوطنية التوعوية المجتمعية بأهمية التطعيم ضد فيروس «كورونا».

ووفق بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم، تأتي الحملة استكمالًا للمرحلة الثالثة للحملة التوعوية المجتمعية للتطعيم ضد فيروس «كورونا»، التي يقوم بها فريق من غرفة طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

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واستُهلت الحملة بزيارة مراكز التطعيم بمنطقة حطية والديسة، اطلع خلالها الفريق الصحي على سير حملة التطعيم والوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجه العاملين في هذه المرافق، وفق بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم.

كما رد الفريق الصحي، على استفسارات العناصر الطبية والطبية المساعدة حول التطعيم ضد فيروس «كورونا».

الحملة التوعوية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا في أوباري, 28 أغسطس 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
الحملة التوعوية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا في أوباري, 28 أغسطس 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
الحملة التوعوية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا في أوباري, 28 أغسطس 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
الحملة التوعوية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا في أوباري, 28 أغسطس 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
الحملة التوعوية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا في أوباري, 28 أغسطس 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
الحملة التوعوية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا في أوباري, 28 أغسطس 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
الحملة التوعوية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا في أوباري, 28 أغسطس 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
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