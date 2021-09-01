«التجارة والتنمية» يبدأ بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية غدًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 01:35 صباحا
شعار مصرف التجارة والتنمية. (الإنترنت)

أعلن عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي، مصباح العكاري، أن مصرف التجارة والتنمية سيبدأ غدًا الأربعاء بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية.

وتوقع العكاري، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، «انخفاض سعر بيع الدولار بالصك على التجارة والتنمية». ولم تقدم العكاري مزيدًا من التفاصيل، لكنه اختتم بقوله: «بإذن الله كل يوم تنحل عقدة».

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ونشب مؤخرًا خلاف بين مصرف التجارة والتنمية ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، على خلفية قول الأخير خلال اجتماع مع المصارف التجارية يوم 23 أغسطس المنقضي «إن مصرف التجارة والتنمية مشبوه يقوم بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن ثم حرمانه من عمليات النقد الأجنبي».

ووصف مصرف التجارة والتنمية قرار الصديق الكبير بشأن حرمانه من النقد الأجنبي بـ«التعسفي»، وأنه استند إلى «اتهامات باطلة» حول «عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وطالب النائب العام وقتها بالتحقيق في تلك الاتهامات.

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