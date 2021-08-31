«الصحة» تعلن إجراءات لتحسين الخدمات الطبية بمصراتة والجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 11:25 مساء
وزير الصحة يجتمع بوفد من أعيان مدينة مصراتة ويناقش الملفات الصحية المتعلقة بالمدينة، الثلاثاء، 31 أغسطس، (وزارة الصحة)

أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، الثلاثاء، عن جملة نمن الإجراءات لتحسين الخدمات الطبية بمدينة مصراتة ومدن الجنوب.

جاء ذلك خلال لقاء للوزير بوفد من أعيان مصراتة، لمناقشة أهم الملفات الصحية المتعلقة بالمدينة. وأكد الزناتي دعمه للمدينة من خلال «افتتاح مركزي عزل ازريق وقسم عزل الأورام بمركز مصراته الطبي، وتوفير مصانع الأكسجين وخزانات لحفظه»، مشددًا على تلاشي الوباء بالمدينة بنسبة 90%.

- معهد الأورام مصراتة: «المركزي» رفض صرف ميزانية الأدوية.. والمخازن فارغة
- افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمركز مصراتة الطبي
- تجهيز مجمع للتطعيم ضد «كورونا» في معرض مصراتة الدولي

واستعرض اللقاء «المشاكل التي تعاني منها بعض المستشفيات والتي تحتاج وقفة جادة كمستشفى الجديد، ومستشفى الغدد الصماء والسكري في قصر حمد، والعيادة المجمعة الغيران».

وتطرق اللقاء إلى «معاناة المرضى والجرحى في حصولهم على العلاج، ومدى أهمية تفعيل خطة الوزارة في توطين العلاج بالداخل»، بالإضافة إلى «المشاكل التي تعاني منها بعض المدن النائية كالوشكة وأبو قرين الكراريم، ومدن الجنوب من ضعف في تقديم الخدمات الطبية».

وأكد وزير الصحة «اتخاذه إجراءات فعلية لتحسين الخدمات الطبية بالمدينة ومدن الجنوب من خلال، دعم مركز مصراتة الطبي، عبر افتتاح قسمي الباطنة والأطفال، ودعم مركز العزل وتزويده بمصنع لغاز الأكسجين وخزان لحفظه».

وتضمنت الإجراءات «دعم مركز الأورام مصراتة بعقود شراء الخدمة بأطقم وطنية أو أجنبية، وافتتاح قسم الأشعة العلاجية، وتفعيل العقود الخاصة للأطباء بمدن الجنوب، وافتتاح قسم طوارئ الأطفال في أوباري».

وفيما يتعلق بتنظيم ملف الجرحى، أوضح الوزير أنه «تم تكليف جهاز الطب الميداني والدعم بفروعه الأربعة في بنغازي، طرابلس، مصراتة وسبها لاستلام ملف الجرحى وتنظيمه».

وبشأن مصل العقارب، أكد الوزير «توافر 40 ألف حقنة، تم تسليم المنطقة الجنوبية 5000 حقنة». يذكر أن وزارة الصحة قد خصصت 1200 حقنة للمنطقة الجنوبية عن الأشهر يونيو، يوليو وأغسطس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سولشاير يعدد مكاسب التعاقد مع رونالدو
رياضة عالمية
أوكرانيا: العثور على مقبرة جماعية من عهد ستالين تحوي رفات 20 ألف شخض
دولى
تعرف على آخر عسكري أميركي غادر أفغانستان
دولى
«طالبان» تعليقا على الانسحاب الأميركي: «لقد صنعنا التاريخ»
دولى
طائرة رئاسية تنقل المنتخب الوطني لمواجهة أنغولا
رياضة محلية
الدبيبة يدعو «عون وصنع الله» لاجتماع الأحد المقبل
ليبيا
منتخب الغابون يصل إلى بنغازي استعدادا لمواجهة المنتخب الوطني
رياضة محلية
العوكلي لعون: أعتذر عن عدم قبول تكليفي مهام رئيس مؤسسة النفط
ليبيا
تحقيق فرنسي يكشف طرق تدفق «الحشيش» إلى ليبيا برا وبحرا
ليبيا
«صنع الله وعون».. قصة النزاع على إدارة مؤسسة النفط
ليبيا
موقع فرنسي يكشف عن مقترحات أميركية لإنقاذ «انتخابات 24 ديسمبر»
ليبيا
ما بعد تصريحات الدبيبة.. انتقادات وردود فعل «لاذعة» في تونس وليبيا
ليبيا
في زيارة أولى لطرابلس.. «بعثة تقصي الحقائق»: شهود رفضوا التعامل معنا «خوفا على ...
ليبيا
على هامش خلاف الكبير والحبري.. كيف رسمت «ديلويت» خارطة إعادة توحيد «المركزي»؟
ليبيا
أكثر من 8.5 مليار دينار لتمويل مشروعات حكومة الدبيبة من خارج الميزانية
ليبيا
استطلاع «الوسط»: ليبيون يرجحون عدم إتمام الانتخابات.. ومطالب بطرد المرتزقة ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: «المساءلة» تقطع شعرة معاوية بين البرلمان والحكومة
ليبيا
الدبيبة يوضح طريقة اختيار السفراء الجدد: لا تصدقوا «فيسبوك»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قرار صيني لمكافحة إدمان ألعاب الفيديو