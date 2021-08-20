تجهيز مجمع للتطعيم ضد «كورونا» في معرض مصراتة الدولي

جانب من تجهيز مجمع للتطعيم ضد كورونا في مصراتة، 20 أغسطس 2021، (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة تجهيز مجمع للتطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد في معرض مصراتة الدولي.

وتأتي هذه التجهيزات استمرارا للتوسعة التي أعلنت عنها وزارة الصحة لبرنامج الحملة الوطنية للتطعيم ضد «كورونا»، التي استهدفت مدينتي طرابلس و بنغازي كمرحلة أولية، وقريبا باقي المدن، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأشار البيان إلى أن مركز التطعيم سيجهز بأحدث المواصفات العالمية، كما سيحتوي 30 محطة للتطعيم.

ويوم الأربعاء الماضي، كشفت «الصحة» عن تجهيز مجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية في بنغازي، كما افتتح وزير الصحة علي الزناتي مجمع محطات تطعيم طرابلس بالمدينة الرياضية، في وفي 11 أغسطس الجاري، معلنا أن حملة التطعيم تستهدف جميع المواطنين الليبيين والمقيمين الأجانب، لخلق مناعة مجتمعية تسهم في القضاء على الوباء.