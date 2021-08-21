افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمركز مصراتة الطبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 أغسطس 2021, 10:10 مساء
افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمركز مصراتة الطبي، 21 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

أُجريت ست عمليات قسطرة، منها تركيب دعامات قلبية لحالات طارئة في اليوم الأول لافتتاح وحدة القسطرة القلبية والشرايين بمركز مصراتة الطبي. 

واُفتتحت الوحدة بجهود من إدارة مركز مصراتة الطبي، وبدعم من وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، د.علي الزناتي، وفق بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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والمشروع يأتي ضمن برنامج عمل الوزارة والحكومة في توطين العلاج بالداخل، والتدريب ونقل الخبرة أثناء العمل للكوادر الطبية والطبية المساعدة والفنية من خلال برنامج شراء الخدمة، لتخفيف العبء عن المرضى، وفق البيان.

افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمركز مصراته الطبي، 21 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)
افتتاح وحدة القسطرة القلبية بمركز مصراته الطبي، 21 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)
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