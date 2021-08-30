المنفي يبحث نسب الإنجاز بمحطات الكهرباء في لقاء مع العبدلي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 07:09 مساء
المنفي خلال لقائه العبدلي لبحث أوضاع الشركة العامة للكهرباء والشبكة العامة، 30 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، اليوم الإثنين، لمناقشة الوضع العام للشركة، ونسب الإنجاز للمحطات التي يتم تنفيذها في مختلف مناطق ومدن ليبيا.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للمنفي إن اللقاء تناول العراقيل التي تعيق عمل الشركة، ومدى إمكانية معالجة الخلل والفقد بالشبكة، والعمل على تقليل ساعات طرح الأحمال.

وأوضح البيان أن العبدلي أطلع المنفي على مراحل الإنجاز بمحطات التوليد الجديدة التي يجري تنفيذها في مختلف المدن؛ فيما أثنى رئيس المجلس الرئاسي على «مجهودات العاملين بالشركة، خاصة في فصل الصيف».

كما دعا المنفي إلى بذل مزيد الجهد من قبل الجميع حتى تستقر الشبكة وتدخل الوحدات الجديدة الخدمة نهاية العام الجاري والتخفيف على المواطنين.

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