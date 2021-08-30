عقيلة يقترح تحويل اقتراحات النواب بشأن قانون الانتخابات إلى اللجنة التشريعية

جلسة مجلس النواب في 30 أغسطس 2021. (مجلس النواب)

اقترح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تحويل اقتراحات النواب بشأن قانون الانتخابات إلى اللجنة التشريعية بالمجلس بشكل مباشر. وقال صالح، خلال جلسة مجلس النواب، الإثنين، إن «تحويل الاقتراحات إلى اللجنة يوفر الوقت ويجعل الآداء بشكل عملي، بحيث تبدأ مناقشة الاقتراحات مساء اليوم».

انطلقت جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين؛ لمناقشة مشروع قانون الانتخابات التشريعية المقررة في 24 ديسمبر المقبل .وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، في وقت سابق اليوم، إنه تقرر تأجيل استجواب الحكومة.

وأضاف أن الجلسة ستكتفي بمناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب في 24 ديسمبر المقبل، حسب تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».