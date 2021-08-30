بليحق: تأجيل استجواب الحكومة والاكتفاء بمناقشة قانون الانتخابات التشريعية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 01:13 مساء
الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، (أرشيفية: مجلس النواب)

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، تأجيل استجواب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بعدما كان مقرر خلال جلسة اليوم الإثنين، وذلك بناءً على طلب رسمي من الحكومة لاستيضاح نقاط الاستجواب الواردة في مذكرة أعضاء مجلس النواب، لتقوم بتجهيز الردود والتوضيحات حول ذلك.

وأضاف أن الجلسة ستكتفي بمناقشة مشروع قانون انتخخاب مجلس النواب في 24 ديسمبر المقبل، حسب تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وطالب رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، هيئة رئاسة مجلس النواب بموافاة الحكومة بنقاط الاستجواب «بشكل واضح ودقيق»، وفق خطاب من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، ومجلس الوزراء عادل جمعة إلى الهيئة، بتاريخ يوم الخميس الماضي.

وأشار الخطاب إلى أن المادة 188 من القانون رقم 4 للعام 2014 في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب، نصت على أن لكل عضو أو أكثر طلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء «في موضوع معين».

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