«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 أغسطس 2021, 11:33 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز الأرصاد أن الرياح ستصل سرعتها إلى 25 عقدة مساء غد الثلاثاء. 

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين ربع متر و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج، يكون هادئ على ساحل سرت.
- درجة الحرارة تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا خاصة هذه الليلة على ساحل شحات، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.
- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، وتكون شمالية إلى شمالية شرقية غدا على الساحل من الخليج إلى بنغازي، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل مساء الغد إلى 25 عقدة على الساحل من درنة إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.25 متر، يصل إلى 1.75 متر غدا على الساحل من درنة إلى طبرق .
- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب غدا على الساحل من درنة إلى طبرق.
- درجة الحرارة تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

 

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