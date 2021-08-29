الدبيبة يحظر التواصل مع الجهات الأجنبية إلا عن طريق «الخارجية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 10:55 مساء
رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة. (حكومة الوحدة الوطنية)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارًا بحظر تواصل الهيئات الحكومية والشركات العامة مع الجهات الأجنبية، إلا من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وطالب الدبيبة، في القرار رقم 10 لسنة 2021، رؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة «عدم التواصل مع الأطراف الأجنبية بالداخل والخارج بما في ذلك السفارات والبعثات المعتمدة لدى ليبيا المقيمة وغير المقيمة، وكذلك المنظمات الدولية، إلا من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي».

- واشنطن: لا ينبغي لأي حكومة أجنبية أن تختار الحكومة الليبية المقبلة

كما طالب بـ«إبلاغ وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأية طلبات ترد إليكم من جهات أجنبية للقيام بزيارات أو مقابلات، والتنسيق معها حيال ذلك، بما يكفل الاستفادة منها في تحقيق مصالح الدولة الليبية».

وشدَّد على ضرورة «التواصل مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي للإحاطة بالاتفاقات الدولية الموقعة مع الدول الأخرى؛ كل في مجال اختصاصه، بغيّة العمل على تطويرها وتفعيلها، وإبداء المقترحات لإقامة شراكات استراتيجية مع الدول الأخرى بما يخدم مصالح ليبيا».

وقال رئيس الحكومة إن قراره يأتي «في إطار ضبط وتنظيم عملية التواصل والتعامل مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لدى ليبيا والمؤسسات والمنظمات الأجنبية بالخارج بما يتوافق وأحكام التشريعات النافذة والاتفاقات الدولية والأعراف الدبلوماسية المرعية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد ينهي أزمة الدوليين ويسمح بانضمام نجومه للمنتخب الليبي استعدادا للغابون
رياضة محلية
مشروعات حكومة الدبيبة.. صناديق إعمار وزواج على ذمة رسوم «في حكم الملغاة»!
ليبيا
فرانس برس: موت «بطيء» لمرضى السرطان في لبنان
عربى
اجتماع طارئ بـ«التعليم العالي» لبحث ملاحظات ديوان المحاسبة على أداء مؤسسات ...
ليبيا
الفنانة التشكيلية نجلاء شوكت الفيتوري
ثقافة وفن
تنفذه شركة تونسية.. استئناف العمل بمشروع مستشفى الكفرة المركزي
ليبيا
كاركاتير خيري - عقيلة والدبيبة
كاريكاتير
«الاتحاد» يجمد مشاركة لاعبيه مع المنتخب على خلفية أزمة توقيع المنير
رياضة محلية
في زيارة أولى لطرابلس.. «بعثة تقصي الحقائق»: شهود رفضوا التعامل معنا «خوفا على ...
ليبيا
وفاة طفل فلسطيني بعد أسبوع من إصابته بنيران إسرائيلية في غزة
دولى
دراسة فرنسية تكشف أفضل استراتيجية لاحتواء «كورونا»
طب وصحة
توم كروز يكشف «أخطر مشهد» في حياته الفنية
ثقافة وفن
31 عضوا بملتقى الحوار السياسي يطلبون جلسة طارئة لعلاج «اختراقات» خارطة الطريق
ليبيا
على هامش خلاف الكبير والحبري.. كيف رسمت «ديلويت» خارطة إعادة توحيد «المركزي»؟
ليبيا
أكثر من 8.5 مليار دينار لتمويل مشروعات حكومة الدبيبة من خارج الميزانية
ليبيا
أبرز ما جاء في كلمة الدبيبة إلى الشعب
ليبيا
الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية حكومة ترضيات ومحاصصة
ليبيا
من الرابح من صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إجراءات تسهم في الحفاظ على قوة العظام