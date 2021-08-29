الدبيبة يحظر التواصل مع الجهات الأجنبية إلا عن طريق «الخارجية»

رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة. (حكومة الوحدة الوطنية)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارًا بحظر تواصل الهيئات الحكومية والشركات العامة مع الجهات الأجنبية، إلا من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وطالب الدبيبة، في القرار رقم 10 لسنة 2021، رؤساء الأجهزة والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة «عدم التواصل مع الأطراف الأجنبية بالداخل والخارج بما في ذلك السفارات والبعثات المعتمدة لدى ليبيا المقيمة وغير المقيمة، وكذلك المنظمات الدولية، إلا من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي».

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كما طالب بـ«إبلاغ وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأية طلبات ترد إليكم من جهات أجنبية للقيام بزيارات أو مقابلات، والتنسيق معها حيال ذلك، بما يكفل الاستفادة منها في تحقيق مصالح الدولة الليبية».

وشدَّد على ضرورة «التواصل مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي للإحاطة بالاتفاقات الدولية الموقعة مع الدول الأخرى؛ كل في مجال اختصاصه، بغيّة العمل على تطويرها وتفعيلها، وإبداء المقترحات لإقامة شراكات استراتيجية مع الدول الأخرى بما يخدم مصالح ليبيا».

وقال رئيس الحكومة إن قراره يأتي «في إطار ضبط وتنظيم عملية التواصل والتعامل مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لدى ليبيا والمؤسسات والمنظمات الأجنبية بالخارج بما يتوافق وأحكام التشريعات النافذة والاتفاقات الدولية والأعراف الدبلوماسية المرعية».