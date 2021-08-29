المنفي يطالب وزارة الاقتصاد بمتابعة السوق المحلية في جميع المدن

لقاء المنفي ووزير الاقتصاد والتجارة، الأحد 29 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المفني، خلال لقائه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، الوزارة بضرورة تنفيذ زيارات ميدانية في جميع المدن لمتابعة السوق المحلية ومدى انسياب السلع ومراقبة الأسعار ومستوى جودة الخدمات والوقوف على سير العمل بالمطاحن والمصانع المنتجة للسلع الغذائية.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي والحويج الذي جرى، اليوم الأحد، ناقش سُبل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتوسيع آفاق العمل الاقتصادي وفق خطط استراتيجية مدروسة، وتطرق إلى أهمية تنويع مصادر الدخل، وتوفير استثمارات متنوعة في العديد من القطاعات، لتجنيب الدولة، الاعتماد المطلق على النفط والغاز.

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء بحث أيضًا مراجعة المشروعات الاستثمارية القائمة، ودراسة مدى تحقيق جدواها الاقتصادية، واقتراح المشروعات الاستثمارية المستهدفة، وتقديم الدراسات اللازمة، لتنمية الاقتصاد الوطني، وفق المؤشرات الاقتصادية الوطنية والدولية، والعمل على استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص الوطني والأجنبي.