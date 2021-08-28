66 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الواحات خلال 8 أيام

مستشفى جالو المركزي في الواحات، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» فرع الواحات، اليوم السبت، تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 13 حالة شفاء.



جاء ذلك بعد فحص 236 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» خلال الفترة من 20 إلى 28 أغسطس الجاري، حيث تبين سلبية 157 عينة، وإيجابية 66 عينة، إضافة إلى 13 حالة شفاء، وفق بيان منشور على صفحة اللجنة بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى وجود سبع حالات بمركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، بواقع أربع نساء وثلاث رجال.

وأوضح أن أغلب حالات الإصابة الجديدة بالفيروس حدثت جراء الازدحام في المناسبات الاجتماعية رغم التحذيرات المتكررة بضرورة التباعد الاجتماعي.