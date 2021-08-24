حالة وفاة جديدة في مركز عزل الواحات

مستشفى جالو المركزي في الواحات، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا - الواحات تسجيل حالة وفاة جديدة، اليوم الثلاثاء، في مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام.

جاء ذلك في بيان مقتضب، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ومنذ نهاية عيد الفطر الماضي، رصدت اللجنة ازديادا في عدد الإصابات «نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتنبيهات من مخالطة المرضى».

وقالت اللجنة، في بيان مطلع يوليو الماضي، إن الأرقام المعلنة «حقيقية وليست كاذبة»، وانعكاس لعدد المسحات التي يحللها المختبر، مطالبة بالحرص على ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، والبقاء في المنزل لدى الشعور بأي عرض، والمبادرة بالتسجيل في منظومة التطعيم.