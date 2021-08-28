«نفوسة للعمليات النفطية» تعلن بدء تنفيذ برنامج اختبار البئر A-4

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 08:05 مساء
اختبار البئر «A-4» في 27 أغسطس 2021. (شركة نفوسة للعمليات النفطية)

أعلنت شركة نفوسة للعمليات النفطية، مساء أمس، بدء تنفيذ برنامج اختبار البئر A-4 بعد عملية تنظيف استغرقت نحو خمس ساعات، والتأكد من عدم وجود أي مياه متبقية من المياه المستخدمة في العمليات الفنية السابقة على البئر.

وبحسب بيان للشركة، الجمعة، تم فتح البئر على صمام حجم (Chock size) 28/64 بوصة، وتغيير اتجاه سريان النفط من المحرقة إلى المصفى، لبدء عمليات تسجيل وأخذ قياسات الضغوط ومعدلات الإنتاج.

وأكدت الشركة أن النتائج الأولية «تبشر بخير»، إذ يقدر معدل الإنتاج اليومي بالحجم الحالي للصمام، بنحو 2000 برميل وضغط رأس البئر 1200 رطل، على البوصة المربعة، مما يؤكد عدم وجود ضرر بطبقة الإنتاج جراء قفل البئر لسنوات طويلة، عند مقارنة هذه النتائج بنتائج الاختبار الأول (DST) سنة 2008.

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وأكدت الشركة اختبار إنتاجية البئر عند أحجام أخرى (32 و48)، فيما سيتم بعدها قفل البئر وأخذ قياسات الضغوط أثناء القفل، يليها أخذ العينات من قاع البئر ومن المعدات السطحية.

وطبقًا للوائح المعمول بها بعدم حرق النفط الخام، وبناء على الموافقات المتحصل عليها من المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط والغاز، يتم تجميع النفط الخام في خزانات ذات سعة تصل إلى 2500 برميل، تم إحضارها إلى موقع البئر تمهيدًا لنقل المنتج إلى حقل NC4 التابع لشركة الخليج العربي للنفط، الذي يقع على بعد 50 كيلومترًا شرق حقل شمال الحمادة.

اختبار البئر «A-4» في 27 أغسطس 2021. (شركة نفوسة للعمليات النفطية)
اختبار البئر «A-4» في 27 أغسطس 2021. (شركة نفوسة للعمليات النفطية)
اختبار البئر «A-4» في 27 أغسطس 2021. (شركة نفوسة للعمليات النفطية)
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