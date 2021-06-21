صنع الله يبحث مساهمة مؤسسة النفط في حل أزمة نقص المياه في بلديات جبل نفوسة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يونيو 2021, 10:45 صباحا
لقاء صنع الله وعميد المجلس البلدي نالوت في مقر مؤسسة النفط، 20 يونيو 2021، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله مع عميد المجلس البلدي نالوت الدكتور عبد الوهاب الحجام إمكانية مساهمة المؤسسة في حل بعض المشكلات، وأهمها نقص الإمداد المائي الذي تعاني منه نالوت وأغلب بلديات جبل نفوسة.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الأحد، حيث تطرق الطرفان إلى إمكانية صيانة المؤسسة وتجهيز المركز الصحي تكوت؛ باعتباره نقطة مهمة للخدمات الطبية والطوارئ لأهل المنطقة، كما ناقشا عدة مواضيع أخرى تهم سكان نالوت والمناطق المجاورة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وأكد صنع الله أن مؤسسة النفط تعمل جاهدة بالتنسيق مع جهات الدولة الأخرى على تقديم يد العون وتحسين الأوضاع والظروف المعيشية للمواطن في جميع مناطق عملياتها، في إطار المسؤولية الاجتماعية وعلى قدر ما يتاح من إمكانات.

ويعتبر مشروع توريد وتركيب جهاز الرنين المغناطيسي «MRI» بمستشفى نالوت المركزي هو باكورة التعاون المشترك بين المؤسسة وبلدية نالوت.

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