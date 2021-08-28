رئيس «القابضة للاتصالات» يبحث مع السفير المصري تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 03:48 مساء
فيصل قرقاب، مع السفير المصري لدى ليبيا تامر مصطفى, 28 أغسطس 2021. (القابضة للاتصالات)

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، فيصل قرقاب، مع السفير المصري لدى ليبيا تامر مصطفى، سبل متابعة العقود التي تم التوقيع عليها في مجال الاتصالات والتكنولوجيا للربط البيني والتدريب والتطوير بين البلدين.

وخلال اللقاء تطرق الطرفان إلى آلية إنشاء الشركة الليبية - المصرية، التي ستعنى بوضع المبادرات اللازمة قيد التنفيذ، ووضع أسس لبرامج الاستثمار الليبي المصري في مجال صناعة وتوطين التقنية سعياً للوصول للتحول الرقمي الكامل في البلدين الشقيقين، وفق بيان للشركة اليوم.

وفي يونيو الماضي، زار وفد قطاع الاتصالات الليبي برئاسة «قرقاب»، مصر، حيث كان في استضافتهم وزير الاتصالات المصري وشركات الاتصالات والتدريب المصرية.

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وأشاد قرقاب، خلال لقاء السفير المصري، بالتعاون المشترك بين البلدين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، قائلاً: «نتطلع إلى أن يصل بنا هذا التعاون إلى توأمة في عدة مشروعات بين البلدين».

ووقعت الشركة القابضة للاتصالات في يونيو الماضي، أربع مذكرات تفاهم مع شركة الاتصالات المصرية في مجالات التحول الرقمي، والخدمات البريدية، وبناء القدرات وريادة الأعمال، وكذلك توطين التكنولوجيا.

فيصل قرقاب، مع السفير المصري لدى ليبيا تامر مصطفى, 28 أغسطس 2021. (القابضة للاتصالات)
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