«القابضة للاتصالات»: إنشاء مدينة ذكية بالتعاون مع مصر

مراسم توقيع اتفاقيات لمشروعات الاتصالات بين ليبيا ومصر، 22 يونيو 2021، (القابضة للاتصالات)

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب الاتفاق مع الجانب المصري على إنشاء مدينة ذكية، في مدينتي طرابلس وبنغازي، مؤكدا أنه سينطلق البدء في تنفيذ هذه الخطة خلال العام الجاري.

جاء ذلك في ختام زيارة قرقاب والوفد المرافق له إلى مصر، والتي دامت ثلاثة أيام، أجرى خلالها مباحثات مع وزير الاتصالات والتكنولوجيا عمرو طلعت، حسب بيان «القابضة للاتصالات» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

ووقعت «القابضة للاتصالات» والشركة المصرية للاتصالات عقود مشروعات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا الربط البيني شملت: «التدريب وتنمية القدرات، عبر الاستفادة من الخبرات والتقنية في مصر من خلال التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات المصرية، إلى جانب اتفاقية في مجال الربط البيني بين الدولتين وإتاحة الكوابل البحرية الدولية المصرية والليبية ليستفيد منها الجانبين، والذي بدوره سيعمق البعد الاستراتيجي للبلدين».

وأكد قرقاب أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، تعتبر حدثا مهما في تاريخ العلاقات الليبية المصرية، قائلا: «جرى التفاهم على إنشاء شركة ليبية مصرية تعنى بوضع المبادرات اللازمة للتحول الرقمي بليبيا، ووضع أسس لبرامج الاستثمار الليبي المصري في مجال صناعة وتوطين التقنية».

اقرأ أيضا: اتفاق بين ليبيا ومصر على إنشاء مراكز بيانات والاستثمار المشترك في الكوابل البحرية

من جانبه قال وزير الاتصالات المصري، إن هذه الاتفاقيات تؤكد «أننا على أبواب مرحلة مهمة من الشراكة الفاعلة والحقيقية التي تشهدها البلدان»، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «عديد المباحثات لتنفيذ هذه الاتفاقيات الموقعة».

ومن ضمن ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة، دراسة إنشاء مصنع متكامل لصناعة الألياف البصرية، إلى جانب توطين الصناعة والبحث والتطوير في هذا الجانب، نظرا لوجود مشاريع واعدة في البلدين؛ مما سيتيح الفرصة لمساهمة القطاع الخاص والاستفادة منه في الأسواق المحلية والإقليمية.