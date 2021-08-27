«الخدمات الصحية سبها» تدشن مركزا للتحصين ضد فيروس كورونا

تجهيز المركز المخصص لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، في سبها, (إدارة الخدمات الصحية سبها)

بدأت إدارة الخدمات الصحية سبها، بالتعاون مع شركة الصدى، تجهيز المركز المخصص لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، بمقر معهد الأمل للصم وضعاف السمع.

وبحسب إدارة الخدمات الصحية سبها في بيان اليوم، ستنطلق الحملة فور الانتهاء من أعمال التجهيز التي قد تستغرق أسبوعين.

فيما أكد مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بإدارة الخدمات الصحية سبها، عيسى الحضيري، حلحلة جميع الإشكاليات التي واجهت شركة الصدى، لتجهيز المركز، في إطار التعاون والعمل مع مؤسسات الدولة الليبية، وبتوجيه من مدير إدارة الخدمات الصحية بمدينة سبها، عبدالجليل خضري.

- ثلاث وفيات بفيروس «كورونا» في مركز سبها الطبي

وتابع الحضيري: «زرنا أكثر من ستة مواقع، وبعد فحصها وقع الاختيار على معهد الأمل للصم وضعاف السمع التابع لصندوق التضامن الاجتماعي، وباشرنا في تجهيزه»، مشيرا إلى أن هذه الأعمال ستستغرق أسبوعين تقريبا، مؤكدا أنه فور الانتهاء من أعمال التجهيز ستنطلق الحملة على مستوى مدينة سبها وضواحيها.

وتابع أن المشرف على عملية التطعيم بسبها المهندس نجاتي محمد، كلف بتجهيز الموقع واستخدامه كمركز للتحصين ضد الفيروس، و«سنعمل على تجهيزه خلال فترة قياسية أقل من أسبوعين».

وأشار نجاتي إلى أن هذا المركز يعد الثالث على مستوى ليبيا من حيث التجهيز، بعد تجهيز وتسليم المركز المعد للتطعيمات بالمدينة الرياضية بطرابلس، وكذلك تسليم مركز التطعيم بالمدينة الرياضية بنغازي، فيما يتم السعي إلى إنجاز هذا المركز خلال 10 أيام.

تجهيز المركز المخصص لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، في سبها, (إدارة الخدمات الصحية سبها)

تجهيز المركز المخصص لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، في سبها, (إدارة الخدمات الصحية سبها)

تجهيز المركز المخصص لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، في سبها, (إدارة الخدمات الصحية سبها)