ثلاث وفيات بفيروس «كورونا» في مركز سبها الطبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 02:33 مساء
مركز سبها الطبي. (أرشيفية - تصوير: رمضان كرنفودة)

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل ثلاث وفيات بفيروس «كورونا»، أمس الأربعاء.

وقال المركز في إحصائية حالات الكوفيد لمركزي العزل والفلترة إنه سجَّل 17 حالة أمس الأربعاء، منها ثلاث وفيات، وحالتان على التنفس الإصطناعي.

وبحسب المركز، فهناك خمس حالات موضوعة على الأكسجين عالي التركيز، وست حالات على الأكسجين العادي، فيما تم تسجيل حالة خروج واحدة أمس.

- «سبها الطبي» يحذر من زيادة الوفيات بـ«كورونا» بسبب «الاستهتار» ونقص «الأكسجين»

وفي 16 أغسطس الحالي، حذَّر مركز سبها الطبي من ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس «كورونا» المستجد، «نتيجة ارتفاع معدل الإصابات في ظل استهتار وجهل المواطنين بخطورة الوباء، إضافة إلى نقص الأكسجين (الطبي)».

وقال المركز إن مركز الفلترة شهد منذ بداية أغسطس، وحتى منتصف الشهر، وفاة 17 حالة، داعيًا المواطنين إلى تطبيق طرق الوقاية من الفيروس حفاظًا على سلامتهم.

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