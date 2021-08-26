إدارة التطعيمات: عدد المطعمين بالجرعة الأولى للقاحات كورونا تجاوز المليون

مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو

قال مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض، عبدالباسط سميو، إن إجمالي المطعمين بالجرعة الأولى للقاحات «كورونا» بلغ أكثر من مليون و31 ألف مطعم في جميع ربوع ليبيا.

وأضاف سميو، في تصريح نقله «المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا» أن عدد المطعمين في المدينة الرياضية بنغازي وصل إلى قرابة ألف مواطن الأربعاء مع بدء حملة التطعيم.

- بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»

- وزير الصحة: الوضع الوبائي مطمئن ولا نقص في الأكسجين

وأشار إلى أن مراكز التطعيم في كامل البلاد تواصل تلقيح المواطنين بلقاح «سينوفارم» كجرعة أولى، و«أسترازينيكا» كجرعة ثانية.

وكان وزير الصحة، علي الزناتي، أكد أمس الأربعاء أن «الوضع الوبائي مطمئن، ولا صحة للشائعات حول انتشار كبير في الحالات المصابة، والنقص في مخزون الأكسجين».