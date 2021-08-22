إدارة التطعيمات: 915 ألف مستفيد من لقاحات «كورونا» حتى الآن

مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو

قال مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبدالباسط سميو، اليوم الأحد، إن عدد المستفيدين من التطعيمات المضادة لفيروس «كورونا» بلغ 915 ألف مواطن.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس السبت، بدء إعطاء الجرعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا».

-بدء إعطاء الجرعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا»

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وتابع «سميو» في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية «وال»: «ننتظر مرور شهرين على تلقي المستهدفين بلقاح فايزر، للبدء في تطعيمهم بالجرعة الثانية».

وأضاف أن إدارة التطعيمات في انتظار قرار اللجنة العلمية لمعرفة أنواع اللقاحات التي تعطى لفئة المرضعات، وستشرع في تطعيم الحوامل والممرضات بلقاح «فايزر».

وتوقع «سميو» وصول 240 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا»، وكمية لقاحات من الجرعة الثانية من «فايزر وسينوفاك».