بدء إعطاء الجرعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 أغسطس 2021, 09:41 صباحا
مواطن يتلقى اللقاح ضد فيروس «كورونا» في طبرق, 3 أغسطس 2021. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن المدير العام حيدر السائح وجَّه المدراء التنفيذيين لحملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد بالبلديات بشأن البدء في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا».

وقال المركز في بيان اليوم السبت، إن الجرعة الثانية تُعطى من تاريخ توجيه الخطاب، المُوقَّع في 19 أغسطس الجاري للذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، على أن تكون قد مضت على تلقيهم الجرعة الأولى فترة أربعة أسابيع على الأقل.

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والثلاثاء الماضي، وصلت شحنة من 240 ألف جرعة من اللقاح إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، مخصصة للجرعة الثانية.

الخطاب الموجه من مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى المدراء التنفيذيين لحملة التطعيمات في البلديات. (المركز)
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