ضبط 160 طنا من الأسلاك الكهربائية المسروقة في مصراتة

أسلاك كهربائية مضبوطة (الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية)

ضبطت دوريات أمنية في مصراتة، 160 طنًا من الأسلاك الكهربائية المسروقة. جاء ذلك في بيان نشرته الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن الدوريات الأمنية بإدارة حماية الطاقة الكهربائية في مصراتة، «داهمت وكرًا يستخدمه ضعاف النفوس في تجميع وتقطيع الأسلاك والكوابل الكهربائية المسروقة بمنطقة الوشكة». وأضافت أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الواقعة وأحالت المتهمين إلى جهة الاختصاص».

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وطالبت الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية «كافة المواطنين بالتعاون التام مع فروعها ومكاتبها المنتشرة في أنحاء البلاد، وإدلاء أي معلومات من شأنها ضبط خروقات أو تجاوزات قانونية».

وأكد فرع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية مصراتة أنه «مستمر في مطاردة كافة الخارجين عن القانون وضبط أي تجاوزات قانونية بكل جدية وشجاعة».