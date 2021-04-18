إحباط سرقة أسلاك كهربائية بمنطقة سوق السبت

أسلاك الكهرباء التي تم ضبطها أثناء محاولة سرقتها على متن سيارة الشرطة. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، عن إحباط محاولة لسرقة أسلاك كهربائية بمنطقة سوق السبت، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقالت الوزارة إن الدوريات التابعة للإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية «إدارة طرابلس» تمكنت ليلة الأمس السبت من إحباط محاولة سرقة لأسلاك الكهربائية بمنطقة «سوق السبت» وقد اتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء من كثرة التعديات على مكونات الشبكة الكهربائية وسرق الأسلاك التي غالبا تتسبب في إلحاق خسائر مادية فادحة للشركة وفصل التيار عن عدد كبير من المواطنين.

دورية تابعة لإدارة طرابلس لحماية الطاقة الكهربائية. (وزارة الداخلية)

خط نقل التيار التي سرقت منه أسلاك الكهرباء بمنطقة سوق السبت. (وزارة الداخلية)

أسلاك الكهرباء التي تم ضبطها أثناء محاولة سرقتها. (وزارة الداخلية)