بومطاري: تجار «فاسدون» أفشلوا تجربة نظام التتبع الجمركي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 01:36 صباحا
وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني سابقًا فرج بومطاري

اتهم وزير المالية السابق فرج بومطاري «تجارًا فاسدين» بإفشال تطبيق النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» في ليبيا.

وقال بومطاري، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن «الفساد يعتبر واحدة من أهم التحديات التي تقوِّض فعالية المؤسسات والحكومة بأكملها في ليبيا، ويتسبب في فقدان ثقة المستثمرين».

وأضاف أن نظام التتبع الجمركي أو ما يعرف بالمعلومة المسبقة يهدف للقضاء على عدة ممارسات مرتبطة بالفساد، منها تهريب الأموال وغسلها، وتجارة المخدرات والممنوعات، والتهرب الضريبي والجمركي وغيرها.

وبحكم تجربته السابقة في تسيير وزارة المالية، يقول بومطاري إن هذا النظام وجد معارضة شديدة من بعض التجار، متابعًا: «رغم ارتباط النظام بالبائع (المصدر) للتحقق من مصادر البضائع وطرق تمويلها، فإن أول المعارضين لهذا النظام كان المخلص الجمركي وشركة النقل، ليعكس واقع وحجم الفساد في ليبيا».

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وأردف: «رغم تطبيق النظام لأسابيع قليلة ونجاحه النسبي قبيل خروجي من الوزارة، نجحت الأيادي السوداء، التي تستنزف موارد الدولة وتهربها للخارج تحت مظلة (رجل أعمال)، في إيقاف هذا النظام بعد تسليمي لمهامي بأيام قليلة».

وتابع: «تصنيفنا الحالي في مؤشر الفساد يعكس الواقع، إن لم يمكن أسوأ، ناهيك عن معارضة بعض أشباه التجار الذين وقفوا ضد هذا النظام بكل الوسائل، سابقا وحاليًا».

واستشهد بومطاري بتصريحات وزير المالية المصري محمد معيط بأنه «لم يتم رفض طلبات استيراد أي شحنة تمت عبر نظام (ACI) حتى الآن؛ بما يعكس حرص المستوردين والمستخلصين الجمركيين على استيراد البضائع والمنتجات المصرح دخولها للأسواق المصرية».

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