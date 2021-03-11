بومطاري يعلن تنفيذ قرار «الرئاسي» بشأن استحداث نظام الدولار الجمركي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 مارس 2021, 06:14 مساء
بومطاري ومسؤولي مصلحة الجمارك في طرابلس خلال افعلان عن تنفيذ نظام الدولار الجمركي. (وزارة المالية)

أعلن المفوض بوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، فرج بومطاري، اليوم الخميس، عن وضع قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (203) لسنة 2021، بشأن استحداث نظام الدولار الجمركي موضع التنفيذ.

وقالت وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن بومطاري الذي زار مقر مصلحة الجمارك في طرابلس «أصدر قراراً يقضي بتحديد قيمة الدولار الجمركي لأغراض احتساب الضريبة الجمركية المستحقة بواقع 2.12 دينار لكل واحد دولار وفقاً لدراسة علمية مسبقة أعدت من قبل خبراء مختصين بالعلوم الاقتصادية».

كما أعلن بومطاري عن «إنشاء غرفة مختصة داخل المصلحة للعمل على تحديث معدل قيمة الدولار الجمركي وفقاً للمتغيرات الاقتصادية».

وأوضح وزارة المالية أن هذا النظام «يهدف للمساهمة من خلال أدوات السياسة المالية لأحداث استقرار نسبي في المستوى العام للأسعار وكذلك لضمان دخول أكبر عدد من المتعاملين بالاقتصاد الوطني إلى المنظومة القانونية وتأسيس قاعدة بيانات عن البضائع المستوردة كماً ونوعاً لتكون رادفاً في رسم سياسة تجارية ناجعة».

وقالت الوزارة «إن هذا النظام سيعمل به بشكل مؤقت، ويخضع للتحديث من حين إلى آخر وفقاً للمتغيرات الاقتصادية وذلك إلى حين تحديد سعر الصرف التوازني للدينار الليبي مقابل العملات الأخرى من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي».

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