العثور على جثة مواطن مشنوقا في سرت

سيارات شرطة في سرت, (أرشيفية: الإنترنت)

عثر عناصر الشرطة في سرت على مواطن من سكان المدينة مشنوقًا في أحد مباني قصور الضيافة، بعد بلاغ بفقدانه، أمس الجمعة.

ويبلغ المواطن «أ. ب» من سكان حي الشعبية 65 عامًا، وكان في صحة جيدة، وقد خرج من منزله للتسوق في العاشرة صباح أمس، حسب حديث مقربين للفقيد إلى «بوابة الوسط».

وأضافوا أن أهله لاحظوا أنه لم يعد منذ ذهابه للتسوق وذلك رغم مرور ساعات، فقاموا بالبحث عنه وقدَّموا بلاغًا لمركز الشرطة، وخلال عملية البحث عُثِر عليه مشنوقًا وقد فارق الحياة.

- انتحار شاب ليبي شنقا بمنزله شرق سرت

وجرى نقل الضحية من نيابة سرت إلى المستشفى وخضعت جثته لمتابعة من الطبيب الشرعي لاتخاد ما يلزم حيال القضية.

جثة شاب منتحرًا في سرت

في سياق آخر، قال مصدر أمني بسرت إن شابًا ليبيًّا يبلغ من العمر 36 عامًا انتحر أمس الجمعة، حيث عُثِر عليه مشنوقًا في بدروم عمارة سكنية بحي العمارات 248 على شاطئ البحر بالمدينة.

وأضاف المصدر في حديث إلى «بوابة الوسط» إن هذه هي حالة الانتحار الثانية بسرت التى شهدتها المدينة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

كما رجَّح أن يكون سبب انتحار الشاب (م.ع. و) معاناته مرضًا نفسيًّا، موضحًا أنه فارق الحياة بعد أن جرى نقله إلى المستشفى، ثم أُحيل بعدها إلى الطبيب الشرعي، فيما باشرت النيابة إجراءات التحقيق في الحادثة.