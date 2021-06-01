انتحار شاب ليبي شنقا بمنزله شرق سرت

أنهى شاب ليبي، اليوم الثلاثاء، حياته منتحرا بشنق نفسه في منزله، الكائن بمنطقة سلطان التي تبعد 60 كم شرق مدينة سرت.
وقالت مصادر محلية إلى «بوابة الوسط»، إن الضحية يدعى حسين مصباح حافظ (26 عاما)، مشيرين إلى أن أسباب الواقعة لم تتضح بعد.
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