السفير البريطاني يثني على خطة وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 04:40 مساء
لقاء وزير الداخلية مع السفير البريطاني لدى ليبيا, الأربعاء 18 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)

أثنى سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، على الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لتأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المقررة في 24 ديسمبر 2021، بحسب الوزارة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية اللواء خالد مازن مع السفير البريطاني، نيكولاس هوبتون، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية، فرج قعيم، ومدير إدارة العلاقات والتعاون، صلاح الدين بن سلمان.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اللقاء الذي حضره أيضًا رئيس القسم السياسي بالسفارة، جيمس تريند، بحث خلاله الجانبان آفاق التعاون الأمني وعددًا من القضايات ذات الاهتمام المشترك.

وأثنى وزير الداخلية اللواء خالد مازن من جهته، على المجهودات التي قام بها السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون خلال فترة عمله في ليبيا، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

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- الصديق الكبير يلتقي السفير البريطاني بعد ختام مهمته في ليبيا
- كارولاين هرندل سفيرة لبريطانيا لدى ليبيا

من جانبه، أكد السفير نيكولاس هوبتون لوزير الداخلية على أهمية التعاون بين الجانبين، مبديًا استعداد الجانب البريطاني للتعاون مع الجانب الليبي في عدة مجالات. كما «أثنى السفير على المجهودات التي تقوم بها الوزارة من خلال الخطة التي وضعت من أجل تأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة».

والتقى السفير البريطاني لدى ليبيا، أمس الثلاثاء، كلًا من محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وسيغادر السفير نيكولاس هوبتون منصبه على رأس السفارة البريطانية في ليبيا نهاية الشهر الجاري، وستخلفه السفيرة كارولاين هرندل، التي ستقود البعثة الدبلوماسية البريطانية اعتبارًا من مطلع سبتمبر المقبل.
 

لقاء وزير الداخلية مع السفير البريطاني لدى ليبيا, الأربعاء 18 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)
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