كارولاين هرندل سفيرة لبريطانيا لدى ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية لدى ليبيا تعيين كارولاين هرندل، سفيرة للملكة المتحدة لدى ليبيا خلفًا للسفير نيكولاس هوبتون.
وقال الوزارة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سوف تتولى هرندل مهام منصبها الجديد في سبتمبر 2021».
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