أحوال الطقس اليوم: درجات الحرارة تميل للارتفاع غربا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 10:10 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة للارتفاع على مناطق غرب ليبيا خصوصا الدواخل.

وأشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن حالة الطقس تلك ستشمل مناطق الشرق غدا.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية، وتسجل تراجعا فترة المساء.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
تتكاثر السحب من حين لآخر على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و33 درجة مئوية، وبين 34 و37 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و40 درجة مئوية.

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