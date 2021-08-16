نورلاند يتطرق لملفي الانتخابات والتواجد العسكري الأجنبي في ليبيا خلال لقاء مع وزير خارجية المغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 أغسطس 2021, 06:03 مساء
السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: الإنترنت)

التقى السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الإثنين، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وتطرقا إلى ملفي الانتخابات، والوجود العسكري الأجنبي في ليبيا.

وقال حساب السفارة الأميركية على موقع «تويتر» إن اللقاء ناقش «السبل التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها مساعدة الليبيين على تحقيق رغبتهم في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر (المقبل)، وذلك على النحو المحدد من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي».

كما ناقش الطرفان «أهمية خفض تصعيد الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا في أقرب وقت ممكن»، وفق البيان الذي أشار إلى أن نورلاند عبر عن تقديره لـ«استعداد المغرب لإعطاء صوتها المهم في حث جميع الأطراف على تقديم تنازلات بشأن القضايا الصعبة المطروحة عليهم بما يخدم مصلحة الشعب الليبي».

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