مسؤول أميركي يؤكد دعم واشنطن لجهود الرئاسي في توحيد الجيش والمصالحة والانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 أغسطس 2021, 02:50 مساء
القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني. (الناطقة باسم الرئاسي)

أكد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود دعم بلاده «جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية، وتوحيد الجيش، وضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر كموعد نهائي رغم المعوقات».

جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بين عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني والمسؤول الأميركي، حيث جرت مناقشة العلاقات الثانية بين البلدين، والانتخابات المقبلة والاستقرار في المنطقة، حسب الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة. من جهته، أعرب الكوني عن تقديره للدعم الأميركي لمساعدة ليبيا على العودة إلى موقعها في المجتمع الدولي كدولة مستقرة وفعَّالة وديمقراطية، تساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

والأسبوع الماضي، كثفت الولايات المتحدة تحركاتها في الملف الليبي، وتحدثت عن زيارة «مثمرة» إلى تركيا للمبعوث الأميركي الخاص وسفيرها في ليبيا ريتشارد نورلاند جرت يومي 12 و13 أغسطس الجاري،  جاءت هذه الزيارة بعد يوم واحد من زيارة أخرى أجراها المبعوث الأميركي إلى القاهرة يومي 10 و11 أغسطس للقاء مسؤولين مصريين وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

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