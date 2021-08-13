«السلامة الوطنية» توضح حقيقة اندلاع حرائق في المنطقة الشرقية

أفراد تابعون لهيئة السلامة الوطنية، (أرشيفية: صفحة الهيئة على فيسبوك)

علقت هيئة السلامة الوطنية على ما تداولته صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، حول نشوب حرائق في المنطقة الشرقية.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة، إن الأنباء المتداولة في هذا الشأن «عارية من الصحة»، مضيفة أن جميع الحرائق «محدودة»، جرى التعامل معها من قبل أعضاء الهيئة.

ووجه البيان الشكر إلى العاملين بالهيئة على المجهودات التي يبذلونها خلال «الفترة الحرجة» من أيام الصيف، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وشهدت عدة دول، منها تركيا واليونان وإيطاليا والجزائر وتونس، موجة من حرائق الغابات خلال الأيام الماضية، خلفت عددا من الضحايا ودمارا واسعا في الأشجار وممتلكات.