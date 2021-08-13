السيطرة على معظم الحرائق في الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 أغسطس 2021, 04:45 مساء
مساحات من الغابات المحترقة في منطقة القبائل في الجزائر. 11 أغسطس 2021.(أ ف ب)

يبدو أن غالبية حرائق الغابات التي تجتاح شمال الجزائر أصبحت تحت السيطرة الجمعة، خاصة في منطقة تيزي وزو، الأكثر تضررًا في منطقة القبائل، بحسب السلطات الجزائرية.

وبعد إعلان «إخماد كل حرائق الغابات التي اندلعت صباح اليوم في تيزي وزو»، أفادت الحماية المدنية باندلاع «خمسة حرائق» في هذه الولاية، ويواصل عناصر الإطفاء ومتطوعون مكافحة 35 حريقا في 11 محافظة أخرى، من بينها جيجل، وبجاية، وبومرداس وفق أحدث تقرير للحماية المدنية.

وفي المجموع، أُخمِد 76 حريقا من أصل 100 أحصيت الخميس، في 15 محافظة في البلاد، وشاركت طائرتان فرنسيتان الخميس في الجهود المبذولة في منطقة القبائل ومن المتوقع أن تصل ثلاث قاذفات ماء أخرى الجمعة من إسبانيا، وسويسرا بحسب الرئيس عبد المجيد تبون.

ولقي ما لا يقل عن 71 شخصا حتفهم في هذه الحرائق، «المفتعلة» وفق السلطات، وقد أججتها الحرارة الشديدة.

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