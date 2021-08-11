وزير الداخلية يناقش إعادة تشكيل لجنة ترسيم الحدود البرية والبحرية

وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن خلال لقائه مع اللجنة الوطنية لترسيم الحدود. (الوزارة)

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن، اليوم الأربعاء، مع اللجنة الوطنية لترسيم الحدود البرية والبحرية، وذلك لمناقشة «إعادة تشكيل لجنة ترسيم الحدود البرية والبحرية لجميع الجهات ذات العلاقة»، وفق الوزارة.

وشارك في الاجتماع رئيس اللجنة الوطنية لترسيم الحدود البرية والبحرية محمد الحراري، وعضو اللجنة محمود قشوط، بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة العميد محمود سعيد، ومدير أمن عميد غات أغولي المبروك، والناطق باسم وزارة الداخلية العقيد عبدالمنعم العربي.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن اللواء خالد مازن شدد خلال الاجتماع على ضرورة تضافر الجهود والالتزام تجاه الوطن، مؤكدًا أن الأمر يعتبر من خصوصية الأمن القومي الليبي.

وأوضح الوزير أن «هذا العمل عمل وطني، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود في سبيل المحافظة على أمن واستقرار بلادنا وتوطيد العلاقات مع دول الجوار»، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية «تشكل الخط الثاني للأمن القومي، وذلك من خلال إدارة أمن المنافذ، مثمنًا المجهودات التي تبذل من أجل أمن وسيادة الدولة».

وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن خلال لقائه مع اللجنة الوطنية لترسيم الحدود. (الوزارة)

وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن خلال لقائه مع اللجنة الوطنية لترسيم الحدود. (الوزارة)

وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن خلال لقائه مع اللجنة الوطنية لترسيم الحدود. (الوزارة)