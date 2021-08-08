وصول التربينة الأولى والثانية لمشروع محطة غرب طرابلس الغازية إلى الميناء

إنزال التربينة الغازية الأولى والثانية بمحطة غرب طرابلس الغازية في الميناء. (الشركة العامة للكهرباء)

استقبل ميناء طرابلس، التربينة الغازية الأولى والتربينة الغازية الثانية لمشروع محطة غرب طرابلس الغازية، فيما أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، أنه سيجري وضعهما على القاعدة المخصصة لهما مباشرة فور وصولهما إلى موقع المشروع.

وقالت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن القدرة الإنتاجية للوحدتين تقدر بنحو «170 ميغاوات لكل وحدة»، متوقعة وصول التربينة الثالثة والتربينة الرابعة للمحطة منتصف الشهر المقبل.

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وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، أن المشروع الاستعجالي يتكون من أربع وحدات غازية بقدرة إجمالية مركبة 670 ميغاوات وبتنفيذ ائتلاف شركتي «سيمنس» الألمانية و«أنكا» التركية.

وبدأت الأعمال المدنية والحفريات بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي في مايو الماضي، في إطار مساعي الشركة العامة للكهرباء للرفع من القدرات الإنتاجية والقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للشركة الذي يشمل إنشاء ثلاث محطات، منها واحدة في محطة مصراتة بقدرة 640 ميغاوات، وأخرى في طبرق بقدرة 740 ميغاوات.

إنزال التربينة الغازية الأولى والثانية بمحطة غرب طرابلس الغازية في الميناء. (الشركة العامة للكهرباء)

إنزال التربينة الغازية الأولى والثانية بمحطة غرب طرابلس الغازية في الميناء. (الشركة العامة للكهرباء)

إنزال التربينة الغازية الأولى والثانية بمحطة غرب طرابلس الغازية في الميناء. (الشركة العامة للكهرباء)

إنزال التربينة الغازية الأولى والثانية بمحطة غرب طرابلس الغازية في الميناء. (الشركة العامة للكهرباء)

إنزال التربينة الغازية الأولى والثانية بمحطة غرب طرابلس الغازية في الميناء. (الشركة العامة للكهرباء)

إنزال التربينة الغازية الأولى والثانية بمحطة غرب طرابلس الغازية في الميناء. (الشركة العامة للكهرباء)