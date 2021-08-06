الزناتي يزور رفقة وفدا ألمانياً مركز الأورام في بنغازي

وزير الصحة يتفقَّد بعض المرافق الصحية بمدينة بنغازي، 5 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

أجرى وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، الخميس، زيارة إلى مركز الأورام في بنغازي، رفقة وفدا ألمانيا، بحضور مدير المركز.

وهدفت الزيارة إلى تقييم الوضع الصحي وتحديد احتياجات المركز، وفق بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- الزناتي يدرس آلية توطين العلاج بالداخل

وقالت الوزارة إن زيارة الوفد الألماني تهدف إلى الاستفادة من الشركات الألمانية في توطين العلاج بالداخل، وإمكانية إنشاء مستشفيات وتشغيل وإدارة بعض المستشفيات في ليبيا، من ضمنها مستشفيات مدينة بنغازي.

والخميس أيضا، تفقد الزناتي سير العمل داخل مركز بنغازي الطبي، حيث اجتمع مع مدير المركز، واطلع على قسمي الأورام والعلاج الكيماوي بالمركز.

كما توجه الوزير إلى مركز الكلى ببنغازي، واطلع على سير العمل به. وعلى هامش الزيارة شارك الزناتي في الندوة العلمية المقامة حول «اليوم العالمي للكلى».

وزير الصحة يتفقَّد بعض المرافق الصحية بمدينة بنغازي، 5 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

وزير الصحة يتفقَّد بعض المرافق الصحية بمدينة بنغازي، 5 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

وزير الصحة يتفقَّد بعض المرافق الصحية بمدينة بنغازي، 5 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)