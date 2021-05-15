الزناتي يدرس آلية توطين العلاج بالداخل

وزير الصحة يجتمع بأعضاء ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، 15 مايو 2021. (وزارة الصحة)

ناقش وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور علي الزتاني، اليوم السبت، مع مسؤولي الوزارة بالمنطقة الشرقية، آلية تحسين وتوطين العلاج.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد بمقر ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، إلى مراجعة تشكيل اللجان، خاصة لجان العلاج بالخارج، التي من المقرر الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة بالتواصل مع الجهات المختصة، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

- وزير الصحة: هدفنا توطين العلاج بالداخل وتنظيمه بالخارج

وأطلع الوزير الحضور على نتائج زيارته الأخيرة التي بدأت من سرت غربا وحتى الكفرة في الجنوب الشرقي، كما استعرض التقرير المقدم من مدير مكتب التفتيش والمتابعة بديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية نوري الفسي، الذي بين العراقيل التي تواجه المستشفيات.

وقالت الوزارة إن زيارات الزناتي الأخيرة تأتي ضمن خطتها الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال الوقوف المباشر على المشكلات التي تعرقل تقديمها.

ومطلع مايو الجاري، أكد الزناتي استهداف وزارة الصحة توطين العلاج بالداخل، وتنظيم العلاج بالخارج، مشددا على ضرورة وضع آلية لمتابعة المريض بالدولة التي يتلقى فيها العلاج.

وزير الصحة الدكتور علي الزناتي خلال اجتماعه مع أعضاء ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، 15 مايو 2021. (وزارة الصحة)