المصارف التجارية تبدأ تحويل منحة الأبناء إلى حسابات المستفيدين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 11:17 مساء
مواطنون في أحد المصارف الليبية. (أ ف ب)

قال مصدر بالمصرف المركزي إن معظم المصارف التجارية باشرت اليوم الاربعاء تحويل قيمة منحة الأبناء إلى حسابات المستفيدين. 

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن المصدر الذي لم تسمه القول إن «المصارف التجارية ستبدأ بصرفها نقداً وفقاً للآلية التي صرفت بها منحة الربع الأول من عام 2021 ، وسيتم التواصل مع كافة المصارف وفروعها لتوفير احتياجاتها من السيولة».

وحسب (وال)، سيباشر المركزي إرسال شحنات سيولة لأقسام الاصدار لديه بفرع المصرف بمدينة سبها وغريان، ونقل شحنات سيولة لمناطق أقصى الجنوب الليبي ومناطق الجفرة أوباري وغات ومناطق الشرق الليبي، وسيتم الإعلان عن هذه الشحنات بدءًا من الأسبوع المقيل.

ويوم الثلاثاء، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، إحالة مخصصات منحة الزوجة والأبناء تحت 18 عامًا إلى المصارف دون أي استقطاعات. وأشارت الكيلاني، في تصريحات لمنصة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى وصول ملف زيادة المعاشات الأساسية للمتقاعدين إلى خطوات متقدمة.

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