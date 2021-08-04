لجنة «5+5» تدين «الأفعال الشنيعة» بالطريق الساحلي دون أن تحدد طبيعتها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 04:03 مساء
صورة للطريق الساحلي بعد الانتهاء من صيانته، 8 يوليو 2021، (صورة من مقطع فيديو)

دانت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في بيان اليوم الأربعاء، «الأفعال الشنيعة» التي وقعت على الطريق الساحلي في شرق وغرب البلاد دون أن تحدد طبيعتها.

وقالت اللجنة في بيان إنها «تتابع الأحداث الأخيرة التي وقعت على الطريق الساحلي في شرق البلاد وغربها»، معتبرة أنه «يمثل شكلًا من أشكال نشر الكراهية بين أفراد الشعب الليبي الواحد تقوم به مجموعات من المخربين والغوغائيين والعابثين بأمن الوطن والمواطن».

وحذرت اللجنة «من عواقب مثل هذه الأفعال من نشر للفوضى وإشعال لنار الفتنة وتمزيق النسيج الاجتماعي»، معلنة إدانتها واستنكارها ما حدث، داعية إلى «نبذ الخطاب الذي تتبناه الجماعات المعادية لوحدة ليبيا واستقرارها».

- لجنة «5+5» تعلن فتح الطريق الساحلي ابتداء من اليوم

كما دعت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» جميع الأجهزة الأمنية إلى متابعة «كل من يحاول القيام بمثل هذه الأفعال المشينة وتقديمهم إلى الجهات المختصة لمساءلتهم»، مؤكدة على ما جاء في بيانها السابق «بأنها ستحرص على متابعتهم محليًا ودوليًا لينالوا الجزاء الرادع».

كانت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» أعلنت يوم الجمعة الماضي فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها أمام المواطنين، وذلك في ختام اجتماعات الجولة الحادية عشرة للجنة التي عقدت بمقرها في مدينة سرت.

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