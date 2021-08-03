دي مايو معلقا على زيارته لليبيا: دعونا نركز على الانتخابات المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 03:37 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لدى استقباله وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو بديوان مجلس الوزراء، 3 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي)

دعا وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة التركيز على الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل، متوقعًا أن تكون «حرة» و«نزيهة»، ومجددًا التزام بلاده «الثابت» تجاه ليبيا.

جاء ذلك تعليقًا من دي مايو على زيارته إلى ليبيا والتي شملت العاصمة طرابلس وبنغازي وطبرق. وقال دي مايو في منشور على حسابه بموقع «فيسبوك»: «نحن نعمل بلا كلل والنتائج تأتي»، وأضاف أن «الهدف الأول الذي تحقق بلا شك هو ولادة حكومة وحدة وطنية، لم يكن من الممكن تصورها قبل عام»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

عقيلة صالح ودي مايو يبحثان التطورات السياسية في ليبيا
حفتر يستقبل وزير الخارجية الإيطالي لدى وصوله إلى بنغازي
لماذا يزور دي مايو ليبيا؟.. الخارجية الإيطالية تحدد الأهداف
الدبيبة ودي مايو يبحثان الملفات المشتركة
المنفي يستقبل دي مايو في قصر ولي العهد بطرابلس

وبرأي رئيس الدبلوماسية الإيطالي، فإن الانتخابات ستمثل «مرحلة أخرى في العملية السياسية الليبية التي تجري بدفع من المجتمع الدولي، وإيطاليا في المقدمة».

 

وقال: «مساعدة ليبيا، أيضًا من خلال زيادة التبادلات الاقتصادية، تعني العمل من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط، وحماية حياة الناس من المتاجرين بالبشر، ومكافحة الإرهاب بلا هوادة». وأضاف: «في هذا الصدد، فإن بلادنا مرجعية واضحة (…) لنرافق ليبيا نحو الانتقال المؤسسي المأمول».
 

وزار دي مايو ليبيا، أمس الإثنين، رفقة وفد رفيع المستوى؛ حيث التقى في طرابلس كلًا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضوي المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، كما التقى في طبرق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وفي بنغازي التقى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرقابة الإدارية تتدخل بتحقيقات عاجلة ودقيقة في أزمة ملاريا منتخب الكرة المصغرة ...
رياضة محلية
الصين: السلطات في ووهان ستُخضع جميع سكّانها لفحوص كورونا من جديد
دولى
«غوغل» تكشف عن نموذج جديد من هواتف «بيكسل»
علوم وتكنولوجيا
القبض على مواطن يغسل المفروشات والسيارات بمحطة توليد كهرباء ببنغازي
ليبيا
«الكهرباء»: الوحدة السادسة بمحطة غرب طرابلس البخارية وصلت مرحلة التجارب ...
ليبيا
رسميا.. «يوفنتوس» يبقي كيليني عامين
رياضة عالمية
حاكم لاتسيو الإيطالية: نتعرض لـ«أخطر هجوم إرهابي إلكتروني» عطل تلقي لقاحات ...
دولى
دراسة: 30% من العمال الأوروبيين لا يمكنهم تحمل نفقات إجازة لمدة أسبوع
اقتصاد
«برشلونة» ينهي اتفاق التجديد مع ميسي
رياضة عالمية
بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»
طب وصحة
بالصور.. استمرار الإصلاحات في مسار «تازربو – بنغازي» بالنهر الصناعي
ليبيا
عقيلة صالح: من الطبيعي ألا يترشح للرئاسة المحكوم عليه من الجنائية الدولية
ليبيا
ما هي شروط الترشح وإجراءاته في مشروع قانون انتخاب الرئيس؟
ليبيا
عقيلة منتقدا شرط الأبوين الليبيين للترشح للرئاسة: هذا يخالف الشرع والقانون
ليبيا
النائب الشويهدي يطالب بأن يكون العسكري مستقيلا قبل ترشحه للرئاسة بسنتين
ليبيا
المفوضية: انطلاق التسجيل بمنظومة الانتخابات بالخارج 18 أغسطس
ليبيا
«مجلس الدولة»: لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية تنجز عملها خلال عشرة أيام
ليبيا
«النهر الصناعي»: المحطة 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة تعرضت لتفجير ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة طبيعية «مبتكرة» للتخلص من الصداع النصفي