الدبيبة ودي مايو يبحثان الملفات المشتركة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 أغسطس 2021, 01:03 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لدى استقباله وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بديوان مجلس الوزراء، 3 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي)

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة ظهر الإثنين، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، في زيارة هي الخامسة للوزير الإيطالي إلى ليبيا منذ مطلع العام الحالي.

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، ناقش اللقاء عددًا من الملفات المشتركة بين البلدين، وسيلي هذا اللقاء اجتماع موسع بين الجانبين الليبي والإيطالي. حضر اللقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

وفي وقت سابق الإثنين، استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وزير الخارجية الإيطالي في مقر المجلس بقصر ولي العهد بطرابلس. ونشر المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، صورا لاجتماعات ومباحثات المنفي ودي مايو في قصر ولي العهد.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية إن  زيارة دي مايو اليوم إلى ليبا تأتي  في إطار «مواصلة الحوار» مع الاطراف الليبية حول «عملية الاستقرار والانتقال المؤسسي التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تدعمها إيطاليا بعزم»، فضلا عن «توسيع نطاق» الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيزها.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والمنقوش وجمعة بديوان مجلس الوزراء، 3 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي)
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