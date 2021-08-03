المنقوش تستعرض مع دي مايو في بنغازي مسيرة العلاقات الليبية - الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 01:50 صباحا
المنقوش تتوسط دي مايو والقنصل الإيطالي في بنغازي. الإثنين 2 أغسطس 2021. (وزارة الخارجية الليبية)

استعرضت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش, خلال لقائها مع نظيرها الإيطالي لويغي دي مايو بديوان الوزارة في مدينة بنغازي مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بتسهيل حصول المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى إيطاليا على التأشيرات من القنصلية الإيطالية بمدينة بنغازي.

وأضافت وزارة الخارجية الليبية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الجانب الإيطالي وعد خلال الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين، بأنه سيشرع في منح التأشيرات من القنصلية الإيطالية في بنغازي خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى أن الاجتماع تطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اجتماع المنقوش ودي مايو في بنغازي السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي والقنصل العام الإيطالي في بنغازي كارلو باتوري.

وأضافت وزارة الخارجية أن المنقوش قامت فور وصولها إلى بنغازي بعد ظهر أمس بزيارة تفقدية لديوان الوزارة بالمدينة بنغازي، وتفقدت سير العمل بالديوان، والصعوبات التي يواجهها.

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وأشارت الوزارة إلى أن المنقوش اجتمعت قبيل مغادرتها بنغازي بمطار بنينا الدولي عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اللواء خيري التميمي، حيت استعرضا سير عمل اللجنة، وما توصلت إليه من نتائج في صالح الوطن والمواطن، ومنها تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق الرابط بين مصراته - سرت.

وزار دي مايو ليبيا أمس الاثنين رفقة وفد رفيع المستوى، حيث التقى في طرابلس كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضوي المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، كما التقى في طبرق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

اجتماع المنقوش مع دي مايو والوفد المرافق له في بنغازي. الإثنين 2 أغسطس 2021. (وزارة الخارجية الليبية)
استقبال المنقوش لدي مايو والوفد المرافق له في بنغازي. الإثنين 2 أغسطس 2021. (وزارة الخارجية الليبية)
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